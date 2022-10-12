İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıda 2 tutuklama

Şanlıurfa’da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) geçtiğimiz ay Eyyübiye ilçesinde L.F.'nin öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı. Cinayet zanlısı olduğu tespit edilen A.B. ve Ş.B., Bozova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tabanca, av tüfeği ile bu silahlara ait 2 şarjör, 23 mermi, 168 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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