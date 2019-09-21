Şanlıurfa'da bir okul daha yapılacak

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende protokol Vali Abdullah Erin, Necat Hayır Derneği adına İbrahim Khalid Al-Bader, Said Yardım Derneğinden Muhatap Sorumlu olarak Mahmoud Alaouiss ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer tarafından imza altına alındı.

Çocuklarımız hepimizin ortak geleceği olduğunu belirten Vali Erin, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz okullarla inşallah Türkiye, Kuveyt, Suriye kardeşliğinin diğer tüm İslam alemine ve insanlığa örnek teşkil edecektir. Açılışını yaptığımız okullarda okuyan çocuklarımız hepimizin ortak geleceği ve ümmetin yetim evlatlarıdır. O yüzden biz Allah'ın verdiği gücü sonunda kadar o kardeşlerimizin onurunu, şerefini, haysiyetini korumak için kullanmaya, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 2011'den bu yana Kuveyt halkının, çok değerli Kuveyt Emirinin liderliğinde bu meseleye olan yaklaşımı ve destekleri için hem Şanlıurfalı kardeşlerimiz adına hem de burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnşallah kısa süre içerisinde bu okulunda yapımına başlayıp Suriyeli çocuklarımızın Şanlıurfalı çocuklarla birlikte eğitim almalarını sağlayacağız. Sizlerin de buradaki Suriyeliler için nasıl çaba gösterdiğinize bizler de şahitlik ettik, ahirette de Cenabı Allah'ın huzurunda şahitlik edeceğiz. Hepinize tek tek şükranlarımı iletiyorum” dedi.

İyilik ve Sanayi Endüstrisi Derneği Genel Başkanı Faisal Alzamel de, “Suriyelilere yönelik yaptığınız hizmetleri dünya üzerinde hiçbir devlet yapmadı. Avrupa ve Amerika'da göçmenlere yönelik çok muhalif sesler işitiyoruz, Türkiye'de ise böyle bir şey kesinlikle duymadık. Yardım güzel birşeydir ama insanlara güzel yaklaşmak daha önemlidir. Türkiye'nin yaptığı bu hayırlar yeni bir şey değil, Kuveytliler olarak daha önce de sizin bu yardımlarınızı gördük. Tarih de buna şahittir ki sizinle bizim aramızda güçlü bağlar var. Kuveyt Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hem Cumhurbaşkanlığı seviyesinde hem halk seviyesinde hem de iş ortaklığı seviyesinde çok yüksek ilişkilerimiz bulunmakta. Son zamanlarda gördüğümüz yaşananlar gözlerimizin önündeki perdeyi kaldıracaktır ve bundan sonra inşallah dostumuzun Türkiye olduğunu görecekler ve düşmanlarımıza yenilmeyecekler”diye konuştu.

Açıklamaların ardından 16 derslikli okulun protokolü imzalanarak Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfa'daki Suriyelilere hayırlı olsun dileklerinde bulunularak yeni iş birliklerinin devam etmesi dilekleri dile getirildi.