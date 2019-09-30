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Şanlıurfa'da bir yılda 554 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, son bir yılda "uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi projesi" kapsamında 554 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, son bir yılda "uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi projesi" kapsamında 554 kişinin tutuklandığını açıkladı.



Kentte, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde başlatılan “Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin güçlendirilmesi projesi” kapsamında Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, il genelinde 2 bin 778 şahsa adli işlem yapıldı. Son 1 yıl içerisinde kent merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda eroin, kokain, esrar, bonzai, metamfetaminin, uyarıcı haplarında bulunduğu çok sayıda uyuşturucu maddeye el konuldu. Ekipler, bin 780 kişiye ise uyuşturucu ile mücadeleye yönelik eğitim seminerleri düzenledi. Vali Abdullah Erin, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü sosyal medya hesabından açıkladı. Erin, proje kapsamında, “Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce bin 780 kişiye Narkorehber eğitimi verilmiş, 4 bin 350 adet broşür ve afiş dağıtılmış, ilimiz genelinde 2 bin 778 şahsa adli işlem yapılmış ve 554 şahıs tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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