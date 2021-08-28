Şanlıurfa'da boğulmak üzere olan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulmak üzere olan genç, itfaiye ekiplerince can simidi yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesinden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait Şanıurfa -Mardin tarımsal sulama kanalında yaşandı. Suda elbiseleri ile birlikte akıntıya kapılarak sürüklenen bir şahsı görenler, durumu güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, boğulmak üzere olan gence, can simidi atarak tutunmasını sağladı. Sulama kanalından çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi Abdulkadir B. olduğu öğrenilen 26 yaşındaki gencin, intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.