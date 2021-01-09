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Şanlıurfa'da boş kalan cadde sokak ve meydanlar havadan görüntülendi

Şanlıurfa’da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Şanlıurfa'da korona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.


Şanlıurfa'da yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sokak hayvanlarına kaldı. Yollarda ise trafik yoğunluğunun en düşük seviyelerde olduğu görüldü. Boş kalan cadde, sokak ve meydanlar havadan görüntülendi.

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