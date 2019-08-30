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Şanlıurfa'da boşaltılan mülteci kampında yangın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce mültecilerin kaldığı ve alınan kararla boşaltılan kampta yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde daha önce mültecilerin kaldığı ve alınan kararla boşaltılan kampta yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve daha önce alınan kararla boşaltılan Viranşehir mülteci kampında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören kamp görevlileri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, yangını müdahale ederek söndürdü. Yüksek gerilim hattından düşen kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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