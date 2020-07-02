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Şanlıurfa'da bulvar düzenlemesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde ulaşım konusunda sürdürdüğü çalışmaları ile trafik yoğunluğunun yaşandığı alanlarda yeni düzenlemelerle sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor.


Şanlıurfa-Diyarbakır yolundaki Balıkayağı bulvarında revizyon çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, yeni kavşak düzenlemesi yaparak bölgedeki trafik yoğunluğu sorununu gideriyor. Mevcut yolda orta refüj düzenlemesi yapılarak sadece gidiş ve geliş yapılırken anayola bağlanan bağlantı yolları tekrar asfaltlandı. Yeni kavşak düzenlemesi ile birlikte Balıkayağı Bulvarında yeni Sinyalizasyon, kaldırım ve refüj çalışmaları tam hız ilerliyor. Kış aylarında yaşanan yağışların ardından olası toprak kaymaları ve taş düşmelerini engellemek amacıyla Abdülkadir Badıllı Bulvarında başlatılan şev çalışmaları devam ediyor.


Söz konusu yolda tehlike arz eden kayalar büyükşehir belediyesi ekiplerince cephe düzenlemesi ve şev çalışmaları yapılarak ıslah edilmeye devam ediyor.

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