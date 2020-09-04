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Şanlıurfa'da bunaltıcı sıcaklık etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa’da 43 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise su ile oynayarak serinliyor.

Şanlıurfa'da 43 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise su ile oynayarak serinliyor.


Türkiye'nin en sıcak illerinden Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Hafta başından bu yana hava sıcaklığının arttığı kentte termometreler 43 dereceyi gösterdi. Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcak havanın hafta sonuna kadar etkisini sürdüreceğini belirtirken, sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezindeki vatandaşlar gölgelik alanlara ve parklara akın etti. Parklarda ağaçların gölgesine sığınanlardan kimi sohbet ederken kimi de uyumayı tercih etti. Sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için her yolu denedi.

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