Şanlıurfa'da buruk 19 Mayıs kutlaması

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir polisin şehit edilmesi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları buruk geçti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü Şanlıurfa'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dün Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin şehit olması nedeniyle törenlerde müzik ve çalgılı etkinlikler iptal edildi. Törende yapılan konuşmalarda şehit Kayadibi'ne rahmet okunarak, ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Buruk havada kutlanan 19 Mayıs, öğrencilerin karate ve wushu gösterileri ile son buldu.

Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, törende yaptığı konuşmada, “Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönülle dolaşmasının 100. yıl dönümü, o gün Samsun'un vatansever insanlarını selamlayan Atatürk'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gençlikte gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir” ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardından karate ve wushu gösterilerinde dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyeler takdim edilmesiyle program son buldu. Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuğa, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ve vatandaşlar katıldı.