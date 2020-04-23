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Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa’da Korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şanlıurfa'da Korona virüsle mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak için alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.


Kısıtlamanın ilk gününde Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kalırken, emniyet ekipleri de sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Kısıtlama sürecinde 31 ilde, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde marketler ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar evlerine yakın marketlere ve bakkallara gidip gelebilecek.


25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günü ise marketler ve bakkallar kapalı olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan 00.00'da sona erecek.

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