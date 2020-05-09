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Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa’da sokaklar boş kaldı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Şanlıurfa'da sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığının 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Şanlıurfa'da cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi. Kent genelinde kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.


Boş kalan cadde ve meydanlarda güvercinler ve sokak hayvanları da sessizliğin tadını çıkardı.

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