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Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar boşaldı

Şanlıurfa’da iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şanlıurfa'da iki gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.


Tüm Türkiye'de gece 00.00 itibariyle başlayan ve 2 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar boşaldı. Şanlıurfa'da ihtiyaçlarını günler öncesinden tedarik eden vatandaşlar, kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekildi. Korona virüs nedeniyle başlayan kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklarda adeta kuş uçmuyor. Kısıtlamanın Pazar günü 00.00 itibari ile sona ermesi bekleniyor.

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