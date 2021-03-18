Şanlıurfa'da Çanakkale Zaferinin şehitleri anıldı

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Şanlıurfa'daki ilk program, Vali Abdullah Erin'in şehit aileleri ve gaziler ile kahvaltıda buluşması ile başladı. Kahvaltının ardından Osmanbey'deki Şanlıurfa Şehitliğindeki çelenk sunma törenine geçildi.

Program, Şanlıurfa Valiliği, Garnizon Komutanlığı, büyükşehir belediyesi ve Şehit Aileleri Derneğinin çelenk sunumunun ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Burada, şehitlik özel defterine yazdığı günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Dünya tarihinin dönüm noktalarını belirleyen, emsalsiz kahramanlıkları destanlaştırarak nesilden nesile aktaran Türk Milleti, Çanakkale'de elde ettiği zaferle dönemin en güçlü ordularını büyük bir hezimete uğratmıştır. Bu milletin, hürriyet ve bağımsızlık uğruna gerekirse tüm fertlerinin seve seve can vermeyi göze aldığını 57. Alayın tüm kahramanlarının şehadeti onaylarken, her siperinde ayrı bir destan yazan Kahraman Mehmetçiğin mücadelesi, emperyalizme karşı duruşun da simgesi olmuştur. Tarihin en şiddetli deniz ve kara muharebesinin yaşandığı Çanakkale, düşmanın silah üstünlüğü karşısında, canından başka varlığı olmayan bir milletin azim ve kararlılığını göstermesi açısından da unutulmazdır. Tarihin hiçbir döneminde hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyen milletimizin sayısız zaferleri arasında müstesna bir yere sahip olan Çanakkale'nin hatırlanması, Çanakkale ruhunun canlı tutulması, genç nesillere aktarılması, sonsuza kadar hür ve bağımsız bir millet iddiamızın da gereğidir. Çanakkale Zaferinin üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen, düşmanlarımızın hain emellerinden vazgeçmediğini görmekteyiz. Milletimizi güç kullanarak yenemeyeceğini tecrübe eden düşmanın kin ve nefretle kurduğu kirli oyunlarını bozmak, ancak Çanakkale ruhunun canlı tutulmasıyla mümkündür. Bugün hem ülkemiz içinde, hem de sınırlarımızı aşarak gerçekleştirdiğimiz kararlı mücadele, ülkemizi ve milletimizi yenilmez hale getiren, yine dünya tarihi için gelecekte dönüm noktası olarak kabul edilecek hamlelerdir. Bu vesileyle genç nesillerimizin vatan, bayrak, hürriyet ve bağımsızlık şuuruna ulaşmaları, milli birlik ve beraberlik bilinci içerisinde her anlamda donanımlı yetişmeleri için hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Tarihe şanlı bir destan olarak geçen, yenilmez bir millet olma mefkûremizi perçinleyen Çanakkale Zaferini büyük bir onurla yâd ederken, vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Şehitliğe karanfil bırakılması ve okunan duaların ardından Şehitlik Müzesini ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, buradaki törenin ardından Haliliye Belediyesince yaptırılan Şehit ve Gazi Evinin açılış programına katıldı.