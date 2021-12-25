Şanlıurfa'da çay, kahye ve semt pazarında fiyat denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla Tüketici Zabıta Birimi ekipleri döviz kurundaki düşüşün ardından fiyat indirimine yönelik başlattığı denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekiplerinin denetim adresi bu kez Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi iç çarşılar ile semt pazarları oldu. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı haline gelen Tarihi Hanlar bölgesindeki iş yerlerini tek tek denetleyen Tüketici Zabıta ekipleri çay ve kahve ile muhtelif gıda ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti. Yapılan kontrollerde Çay ve kahve ürünlerinde yüzde 20 ile 30 arasında düşüş olduğu gözlemlendi. Döviz artışıyla birlikte kilosu 200 TL'ye kadar çıkan çayın kilonsun 140 ile 120, 150 TL ye çıkan kahvenin kilosu ise 105 TL'ye satılıyor. Çay ve kahve gibi bazı farklı ürünlerin fiyatlarındaki düşüş etiketlere yansıdı. İş yeri sahiplerini fiyat etiketi bulundurmaları yönünde uyaran Zabıta ekipleri fiyat etiketi takmayan 7 iş yerine ceza kesti. Zabıta ekiplerinin fiyat denetim kontrollerinin ikinci adresi semt pazarları oldu. Semt pazarlarına giden zabıta ekipleri burada etiket ve hal pazarından çıkış fişlerini kontrol etti. Alış ve satış fiyatları karşılaştırıldı. Semt pazarında fiyat etiketi takmayan 13 pazarcıya cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekiplerinin yaptığı denetimlere merkez ilçe Belediye Zabıta ekipleri de eşlik etti.