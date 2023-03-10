Şanlıurfa'da çekicide 25 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa’da narkotik ekiplerinin uygulamasında durdurulan bir araç çekicisinde 25 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
Şanlıurfa'da narkotik ekiplerinin uygulamasında durdurulan bir araç çekicisinde 25 kilo 300 gram skunk ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, , Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir çekicide arama yaptı. Yapılan aramada 3 adet çanta içerisinde toplam 46 vakumlu paket halinde 25 kilo 300 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantısı bulunan 1 şahıs, “uyuşturucu madde yapmak ve nakletmek” suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.