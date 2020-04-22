İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da çekirge tehlikesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde birçok kırsal bölge çekirgelerin istilasına uğradı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde birçok kırsal bölge çekirgelerin istilasına uğradı.


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüz binlerce çekirge birçok kırsal mahalleyi istila etti. Siverek'e bağlı Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerine ait meralarda ortaya çıkan çekirgelerin henüz yetişkin hale gelmedikleri belirtildi. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, 4-5 yıldır çekirgelerin ortaya çıktığını ve büyüdükten sonra ekili arazilere zarar verdiklerini belirtti. Çekirgelerle mücadele etmeye çalışan mahalle sakinleri, yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmalarını istedi.


Yaklaşık bir ay yaşayabilen her çekirgenin bu kısa ömürleri boyunca doğaya toplam 200 yumurta bıraktıkları öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.