Şanlıurfa'da çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri ile hız kazanan çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe açıldı. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği çevik kuvvet kavşağında yolun asfaltlanması ile birlikte güzergahlarda trafik akışı sağlandı.

Çevik kuvvet köprülü kavşağında incelemelerde bulunan Beyazgül, “Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu için Karaköprü-Şanlıurfa güzergahındaki alternatif yolu tek şerit olarak düzenleyerek trafik akışını hızlandıracağız. Esas yolumuzda bir kot farkı oluştuğu için ve bunu gidermek için şu anda kazı çalışmalarımıza başladık. Allah kısmet ederse bunu ilerleyen günlerde tamamlayarak asfaltının ardından Şanlıurfa-Diyarbakır güzergâhı çift gidiş ve geliş şeklinde bir kaç güne tamamlanmış olacak. Çevik kuvvet kavşağının alt tünel çalışmaları yüklenici firmamız tarafından devam ettirilmekte ve çalışmaların takipçisiyiz. çevik kuvvet kavşağını Şanlıurfa'ya kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Allah'ın izni ile ilerleyen günlerde yolumuzun sağlı ve sollu güzergâhları tam devreye girecek, Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun” diye konuştu.