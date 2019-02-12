Şanlıurfa'da çevre bilinci eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan 'Sıfır atık' projesi ile ilgili protokol kapsamında öğretmenler ve okul idarecilerine yönelik çevre bilinci ve eğitim programı düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır atık' projesi kapsamındaki eğitim seminerlerine devam ediyor. Gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak, duyarlı nesiller yetiştirmek adına belediye ile Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Çevre bilinci eğitimi, sıfır atık ve okullardaki çevre düzenlemeleri' kapsamında öğretmenler ve okul idarecilere yönelik çevre bilinci eğitimi verildi. Eğitim programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve eşi Sema Çiftçi, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Çevre Yönetim ve Denetim Şube Müdürlüğü'nden Adem Ekinci, Ak Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Kırıkçı, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı.

"Şanlıurfa'nın tamamında yaygınlaştıracağız"

Eğitim programından önce konuşma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ailenin en önemli konusunu okullar oluşturur. Çocuklarımız zamanlarının çoğunu okullarda geçiriyorlar. Gelecek siz öğretmenlerimize emanet. Çevre hepimizin. Gelecek nesillere doğru, temiz, zarar görmemiş bir çevre bırakmamız lazım. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Sıfır atık' projesini şehrin tamamına 13 ilçesine yaygınlaştırma kararı aldık. Büyükşehir belediyemizin mevcut tüm binalarında atık kutularımızı bıraktık. Şimdi Kamu kurum ve kuruluşlara ve tüm okullarımıza atık kutularımızı bırakmayı planlıyoruz. İlçelerimizin en yoğun olan bölgelerine atık kutuları indireceğiz ve tüm topluma yaygınlaştırmayı planlıyoruz" dedi.

"Şanlıurfa katı atık konusunda önemli gelişmeler kaydetti"

Ekonomik anlamda çok önemli bir proje olduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi, "13 ilçemizde katı atıklarımızı aktarma istasyonları ile merkez aktarma, bertaraf ve işleme istasyonuna getiriyoruz. Türkiye ve Şanlıurfa bu anlamda çok önemli gelişmeler kaydetti. Ayrıştırılması, zararlı atıkların bertaraf edilmesi, Şanlıurfa merkez katı atığın işleme tesisinde bu yapılıyor. Bunun ayrı bir maliyeti var. Eğer biz yerinde ayrıştırmayı başarabilirsek ekonomik anlamda çok önemli bir katkıda bulunmuş olacağız. Bu da şehrin ve ülkenin ekonomisine çok önemli katkı verecek. Bu ülke, şehir ve nüfus hepimizindir. Küçük yaşta çocuklarımızı eğitmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Nihat Çiftçi'ye bu proje için teşekkür eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen bu projenin Şanlıurfa bağlamında da 81 il içerisinde verimliliğin en yüksek alındığı bir uygulamayı ortaya koymak zorundayız" dedi.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan da "Eğitim alanında Şanlıurfa'da çok önemli çalışmalar yaptık. Büyükşehir belediyemiz ve il milli eğitim müdürlüğümüzle bir protokol imzaladık. Amacımız hem öğrencilerimize çevre bilincini aşılamak, var olan çevre bilincini arttırmaktır. İkinci amacımız Cumhurbaşkanlığımızın yürüttüğü ‘Sıfır atık' projesine eğitim camiası olarak destek vermek, üçüncü amacımız da geri dönüşüm konusunda öğrencilerimiz, velilerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaktır" ifadelerini kulandı.

Program sonunda eğitim seminerine katılan öğretmenlere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan bez çantalar ve katılım belgesi verildi.