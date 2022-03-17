Şanlıurfa'da çevre bilinci ve iklim değişikliği eğitimi

Çevreye ve doğaya değer veren bir anlayışla uygulamalarına devam eden Zeynel Abidin Beyazgül, Başkanlığındaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kez okullarda çevre bilinci ve iklim değişikliği eğitimleri gerçekleştirerek çevre bilincini gençlere aşılıyor. Okullarda çocuklara temiz bir çevrenin önemi anlatmak için çevre bilinci eğitimleri düzenleyen büyükşehir belediyesi çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlığı öğrencilere çevreye saygı ve korumaya yönelik bilinçlendirme sağlıyor. Çocukların çevre bilincinin artırılması ve geri dönüşümün önemini kavrayabilmesi adına uzman eğitmenler tarafından hazırlanan program kapsamında Şanlıurfa'daki tüm okullarda eğitimlerin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Çalışma tüm okullarda yaygınlaştırılacak

Gerçekleştirilen eğitimler ile öğrencilerin çevreyi ve doğayı koruma bilinci edinmesi, geri dönüşüm ve atık toplama faaliyetlerine katılması, çevre duyarlılığının toplumda yaygınlaşması ve iklim değişikliği konularında bilinçlenmesi hedefleniyor. Ayrıca gerçekleştirilen eğitimlerin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri okullarda gerçekleştirdikleri eğitimin daha kalıcı olması adına okullara kaynağında ayrıştırma (atık yağ, atık pil, geri dönüşüm) kutuları bırakıyor. Doldurulan her atık kutuları için ayrı teşvik edici ödüller ve hediyeler verilmektedir.