İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da ceylan derisine yapılmış tarihi tablo ele geçirildi

Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, Roma dönemine ait el yazması kitaplar ile mühür ve anahtar ele geçirildi.

Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, Roma dönemine ait el yazması kitaplar ile mühür ve anahtar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu H.E. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda 1 adet yapım dönemi belirlenemeyen ceylan derisi üzerine işlenmiş tablo, 2 adet Roma dönemine ait papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış kitap, 1 adet Roma dönemine ait krom mühür ve 1 adet Roma dönemine ait krom anahtar ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığıyla ilgisi bulunduğu belirlenen 2 şahıs gözaltına alındı.


Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.