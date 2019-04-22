Şanlıurfa'da CHP liderine yapılan saldırı kınandı

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırı Şanlıurfa'da düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırı girişimini protesto etmek isteyen CHP il Başkanı ve beraberindekiler parti il binası önünde toplandı. Polisin güvenlik önlemi aldığı basın açıklamasında Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınayan CHP İl Başkanı Hayrettin Çıldır, İçişleri Bakanı ile Ankara Valisi'ni istifaya davet etti.

“Bu saldırı şehit ailesine yapılan bir saygısızlıktır”

CHP İl Başkanı Hayrettin Çıdır açıklamasında, “Bugün ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğin cenaze töreninde ve şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir saldırıda bulunulmuştur. Bu Hain saldırı aynı zamanda şehidimiz, Yener Kırıkçı ve onun ailesine karşıda yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan saldırı sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provakasyon da değildir, bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denen bir takım paçavlarada, kimler Cumhuriyet Halk Partisini ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse bir takım operasyondur. Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması kim talimat verdiyse meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine, Gazi Mustafa Kemal' in iki büyük eserimden biri dediği, Cumhuriyet Halk Partisine, kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa, bu saldırının alt yapısını hazırlayanlar onlardır” dedi.

“Sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidir”

Saldırıya neden olanların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Çıdır, "Gün kızgın demiri soğutma günüyse, herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz, bunları sağduyuya davet ediyoruz, basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğünü feda edilemez. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Bu saldırının ardındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırmalıdır ve kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişler Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözlerde dikkate alınarak derhal istifa etmelidir. Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Genel başbakanımızı linç etmek isteyen, evi yakıp diyen bu hainlere, Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajınızı verdiniz, demek ne anlama geliyor. Bu nasıl bir cümledir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidir. Herkes müsterih olsun, bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz" diye konuştu.