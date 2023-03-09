Şanlıurfa'da çiçek ekimi yapıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yaz mevsiminde vatandaşların rahat bir ortamda dinlenebilmeleri için kent genelindeki parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kent genelinde çalışma başlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, park, bulvarlar ve ana caddelerdeki orta refüjlerde yer alan ağaçların budamaya başladı. Trafik akışını engelleyecek şekilde olan ağaçlar, ekipler tarafından tek tek budandı. Ekiplerin yaptığı çalışma çerçevesinde mevsime uygun çiçekler ekilmeye başlanıldı. Kentin farklı noktalarında çiçek ve gül ekimi yapan ekipler ektikleri çiçeklere can suyu verdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaza hazırlık çalışmaları çerçevesinde kent genelinde ağaç budama ve çiçek ekmeye devam ediyor.