İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da çiçek üretimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilk kez çiçeğini kendisi üretiyor.


Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde Akçakale ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Akçakale Fidanlığında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen üretimde yetiştirilmesi kararlaştırılan "Hercai Menekşe" çiçek çeşidinden ilk aşamada 400 bin adet üretim hedefleniyor. 20 gündür başlayan üretim çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Şanlıurfa fidanlığında üretim heyacanı başladı. Mevsimlik çiçek çeşidi olarak belirlenen "Hercai Menekşe" üretimini kendi fidanlığında toprakla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, zamanı gelince yetiştireceği menekşeleri Şanlıurfa'nın her köşesinde ekmeye hazırlanıyor.


Akçakale Fidanlığı Üretim Tesisi'nde ilk kez bu yıl yetiştirilecek olan 400 bin çiçek ile Büyükşehir hem tasarruf ediyor hem belediye bütçesine katkı sağlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.