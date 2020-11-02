Şanlıurfa'da çiçek üretimi

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde Akçakale ilçesinde hizmet veren Büyükşehir Akçakale Fidanlığında bu yıl ilk kez gerçekleştirilen üretimde yetiştirilmesi kararlaştırılan "Hercai Menekşe" çiçek çeşidinden ilk aşamada 400 bin adet üretim hedefleniyor. 20 gündür başlayan üretim çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Şanlıurfa fidanlığında üretim heyacanı başladı. Mevsimlik çiçek çeşidi olarak belirlenen "Hercai Menekşe" üretimini kendi fidanlığında toprakla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, zamanı gelince yetiştireceği menekşeleri Şanlıurfa'nın her köşesinde ekmeye hazırlanıyor.

Akçakale Fidanlığı Üretim Tesisi'nde ilk kez bu yıl yetiştirilecek olan 400 bin çiçek ile Büyükşehir hem tasarruf ediyor hem belediye bütçesine katkı sağlanıyor.