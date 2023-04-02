Şanlıurfa'da çiftçiler don olayına karşı ağaçlarını ateş yakarak korudu

Şanlıurfa'da çiftçiler don olayına karşı ağaçları pamuk ve araç lastiği yakarak korudu. Dona karşı gece geç saatlerde yakılan ateşler ilginç manzara oluşturdu.

Şanlıurfa'da büyük bir ekonomik değere sahip olan fıstık ağaçları için donla mücadele ediliyor. Soğuk havalarda yaşanabilecek don olayına karşı ağaçlarını korumak gayesiyle çiftçiler ağaç yakınlarında pamuk ve araç lastiği yaktı. Uzmanlar, gece geç saatlerde pamuk ve lastiklerin yakılması sonucu meydana gelen zehirli gazların çevreye zarar verdiğini bildirirken, çiftçilerin ise bu geleneksel yöntemi sürdürdüğü görüldü.