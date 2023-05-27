Şanlıurfa'da çiftçilere isot fidesi dağıtıldı

Kentin tescilli yöresel lezzetlerinden olan isot dikimine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tarım şehri Şanlıurfa'da ata tohumu ile üretimi yapılan 800 bin adet fideyi çiftçilere geri kalan 200 bin fidenin ekimini gerçekleştirdiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın tescilli yöresel lezzetlerinden olan acı tadıyla meşhur isot fidesi dikimine başlanıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi seralarında ata tohumu ile yetiştirilen isot fideleri, havaların ısınmasıyla birlikte toprakla buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa mutfaklarının vazgeçilmez baharatları arasında yer alan tescilli yöresel lezzetlerinden olan isot için fide dikimine katıldı. Fidan dikimine Başkan Beyazgül'ün yanı sıra Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile çiftçiler katıldı.

Başkan Beyazgül ile vatandaşlarla daha önce seralarda dikimi yapılan isotların hasadını yaptı. İsotları dallarından özenle koparan Başkan Beyazgül, isot hasadının hayırlı olmasını diledi. Başkan Beyazgül, daha sonra 800 bin isot fidesinin dağıtım törenine katıldı. Ziraat mühendisleri tarafından seralara yetiştirilen 1 milyon isot fidesinden 800 bini vatandaşlara dağıtılırken, 200 bin adet fide ise Büyükşehir Belediyesine ait tarlaya dikildi.

Çiftçilerle birlikte tarlaya inen Başkan Beyazgül ve beraberindekiler, isot fidelerini toprakla buluşturup can suyunu verdi. Her yıl isot festivalinin düzenlendiği kentte bu yıl rekoltenin artması bekleniliyor.

"Tarım alanlarında adımlarımızı büyütüyoruz"

Kentin bir tarım şehri olduğunun altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa bir tarım şehri, kentimizin birçok özelliği var. Şanlıurfa Turizm, tarih ve Peygamberler şehri. Genç ve bilişim şehri, birçok özelliğimiz var ama tarihten beri en önemli özelliğimiz burada tarımın yapılmış olmasıdır. Göbeklitepe'nin tarihi ile birlikte burada tarımda başlamış. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Tarım Daire Başkanlığını kurduk. Başkanlık bünyesinde birçok faaliyetimiz oldu. Aynı zamanda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımızda caddelerimizi süsleyen güllerimizin üretimini de yaptık. Yaklaşık 1 milyon 200 bin çiçeği ve gülü biz ürettik. Ağaçlarımızı, fidanlarımızı biz üretiyoruz. Belediye olarak bunlardan hem büyük tasarruf sağlıyoruz hem de şehrimize bir güzellik katıyoruz. Şanlıurfa isotunun fidesini dağıtıyoruz. İsot Şanlıurfa'mız için çok önemli, aslında bizim arzumuz kendimize has ürünlerin üretimini yapıp tohumunu da dağıtmaktır. 1 milyon fide ürettik. 200 bin fideyi tarlalarımıza ektik ve 800 binini de çiftçilerimize dağıtıyoruz. Çiftçilerimize destek olsun diye fide dağıtımı başlattık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde birçok seramız var. 350 dönüm üzerinde de buğday yetiştiriyoruz. Tarım alanında gerçekten büyük adımlar attık. 1 milyon fide çok para değil mi diye sorabilirsiniz ama esasen bu kadar fideyi ürettiğiniz zaman 3 ila 3 buçuk milyon lira civarında para tutuyor. Biz ise 23 bin liraya üreterek tasarruf sağladık. Birçok konuda adımlarımızı büyüterek Şanlıurfa önce bölgenin cazibe merkezi olacak sonra da Türkiye'nin cazibe merkezi olacağız. Şanlıurfa'nın potansiyeli buna müsaittir" dedi.

"İsot fidelerinin ücretsiz dağıtılması ayrı bir güzellik"

Şanlıurfa büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen isot fidelerinin çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılmasının tarım şehrine ayrı bir güzellik kattığını anlatan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise, "Tarım şehri Şanlıurfa'da güzel bir etkinliğe şahitlik ediyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e çok teşekkür ediyorum. Tarım şehri Şanlıurfa'da olması gereken budur. Şanlıurfa isotu, Şanlıurfa'nın marka değeri artık. İsot fidelerinin seralarda yetiştirilip çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtılması ise ayrı bir güzelliktir" diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Şube Müdürlüğü, isot fidelerini şaşırtma tekniği ile toprakla buluşturuyor. 1 milyon adet isot fidesinin 800 bini çiftçilere dağıtılırken, geriye kalan 200 bin fide ise 40 dekarlık alana dikildi.

1 milyon fide 3 ile 3 buçuk milyon lira arasındayken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla yaptığı tasarrufla bu rakamı aşağı çekerek 1 milyon fideyi 23 bin liraya mal etti.