Şanlıurfa'da çiftçilere “suluk” desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının koordinesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliğinin destekleriyle Şanlıurfalı çiftçilere Sıvat dağıtımı yapıldı. Eski Havaalanı Hassas Tarım Merkezinde düzenlenen sıvat dağıtım törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vali Yardımcısı Metin Esen, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi Meclis Başkanvekili Ahmet Kaytan, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, GAP BKİ Başkanvekili Doç. Dr. Nusret Mutlu, Şanlıurfa Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Eyyüpoğlu, ile çok sayıda çiftçi katıldı.

“Şanlıurfa turizmde cazibe merkezi olduğu gibi tarımda da olacak”

Şanlıurfa'da bu yıl içerisinde 100 bin adet isot fidesi dağıttıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa tarımın kalbi konumunda bulunuyor. Pamuğun, buğdayın, fıstığın, üzümün, Karacadağ Pirincinin, Birecik Patlıcanının ve kendine özgü birçok tarımsal ürünün merkezi Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa nasıl turizmde cazibe merkezi ise tarımda da cazibe merkezi konumuna getirmek için çalışacağız. Fıstık işleme tesislerimizi kuruyoruz. Böylece Türkiye'nin en çok fıstık yetiştiren Şanlıurfa'da çiftçimizin ürettiği fıstıkları kendi tesislerimizde işleyeceğiz. Şanlıurfa'da akıllı tarım uygulamaları eğitim merkezini kuruyoruz. Bu merkezde zeytinyağı işleme tesisi, fıstık işleme tesisi, akıllı sulama tekniği, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları, soğuk hava deposu, hayvansal ürünler işleme tesisi, süt, sadeyağ, peynir ve daha birçok tesisin içinde olacağı bir tarım külliyesi kuruyoruz. Ayrıca kısa adı ŞATEM olan bu tesisin içerisinde tarımsal ürünlerin satışının yapılacağı tarım çarşısı da bulunacaktır. Fırat'a, bereketli tarım topraklarına ve verimli güneşe sahip olan bu şehrin tarımda da rakibi yoktur” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kuruduğu sera alanına domates fidesi dikimi yaparak ata tohumu buğday ekimi gerçekleştirdiler.