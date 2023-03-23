Şanlıurfa'da cinayet olayında 1 tutuklama

Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde 13 Ocak'ta Hüseyin Şahin'in silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, 150 kameraya ait 3 bin 500 saatlik kayıtları inceleyerek çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Ekipler, cinayetin zanlısı olarak M.M. (35) ve A.Y.'yi (31) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.M. tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.