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Şanlıurfa'da cinayet zanlısı Jasat'tan kaçamadı

Şanlıurfa’da aranan cinayet zanlısı, saklandığı evde JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da aranan cinayet zanlısı, saklandığı evde JASAT dedektifleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) dedektifleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucu uzun süredir cinayet suçundan aranan H.D. isimli zanlının saklandığı Haliliye ilçesindeki evi tespit etti. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında, zanlı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.


Gözaltına alınan H.D.'nin Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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