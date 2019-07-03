İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da çocuk trafik eğitim park yapımı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen çocuk trafik eğitim parkında asfalt serim çalışmalarına başlanıldı.


Türkiye'nin en genç kenti Şanlıurfa'da gençlere ve geleceğe yönelik yatırımlarını sürdüren büyükşehir belediyesi, daha bilinçli bir toplum yetiştirmek adına çocuklara trafik kuralları ve kültürünü henüz yetişme çağında iken kazandırmak için çocuk trafik eğitim parkını Şanlıurfa'ya kazandırıyor. Bu kapsamda çalışmaların ilerlediği parkta asfalt serim çalışmalarına başlanıldı. 32 bin metrekarelik yeşil alan üzerine yapılan çocuk trafik eğitim parkında çocuklar, deneyimli eğitmenlerce trafik adına her türlü eğitimi alabilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.