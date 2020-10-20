Şanlıurfa'da çocuk trafik eğitim parkında ilk eğitim

Fahri trafik polisi çocuklar, kırmızı düdükleriyle eğitimden tam not aldılar.

Trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla yaptırılan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün öncülüğünde inşaatı hızlandırılan ve tamamlanan Türkiye'nin en büyük çocuk trafik eğitim parkında bugün miniklerin eğitim heyecanı vardı.

Sınıflardaki eğitimde and içerek ardından parkura geçen minikler, akülü araçlarla eğlenceli bir eğitim şansı yakaladı. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta, öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu ve dönel kavşaklarda hangi kurullara uyacakları uygulamalı olarak anlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimlerden oldukça faydalandıklarını belirten öğretmen ve öğrenciler böyle bir tesisin Şanlıurfa'ya kazandırılmasında emeği geçen Başkan Beyazgül ve ekibine teşekkür etti. Eğitimde önemli bilgiler edindiklerini belirten öğrenciler polis amcalarına da minnettarlık duyduklarını söyledi.

Çocuk trafik eğitim parki

20 bin metrekare yeşil alana sahip toplam 650 metrekare kapalı olanı olan trafik eğitim parkında eğitimler 4 ayrı sınıfta veriliyor. Ayrıca engelli öğrencilere de özel eğitim imkanı sağlanan parktan günde 560 öğrenci faydalanabiliyor. Öğrencilere sınıflardaki eğitimin ardından sahada akülü araçlarla eğlenceli bir eğitim verilmesi hedefleniyor. Minyatür bir şehrin canlandırıldığı parkta, 3 adet bina, amfi açık hava dersliği, çocuk oyun parkı, yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçidi, sinyalizasyonlu kavşaklar, kontrolsüz ve dönel kavşaklar, hemzemin geçitler, tünel, kasisli yollar, duraklar ve alt geçitler yer alıyor.