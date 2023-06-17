Şanlıurfa'da çocuk ve gençlik konseri

Çocuk ve Gençlik Konservatuvarı Yıl Sonu konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müzik şehri Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından konservatuvarda yarı zamanlı olarak müzik eğitimi alan öğrenciler tarafından Yıl Sonu konseri düzenlendi. Müzik eğitimlerini tamamlayan minik öğrenciler tarafından hazırlanan Çocuk ve Gençlik Konservatuvarı Yıl Sonu konseri, Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleşen konsere vatandaşlar ve öğrencilerin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Müzik öğretmenleri ile birlikte sahneye çıkan minik öğrenciler, performanslarını sergilediler. Piyano resitalinde hünerlerini sergileyen öğrenciler izleyicilerden tam not aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, gecenin sonunda Konservatuvar Şube Müdürlüğünde müzik eğitimlerini tamamlayan öğrencilere eğitim belgelerini takdim etti.