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Şanlıurfa'da çocuklar için gölge oyunu

Şanlıurfa’da çocukların keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahneledi.

Şanlıurfa'da çocukların keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahneledi.


Yüzlerce yıllık geçmişe sahip bir sanat dalı olan gölge oyunu geleneğini yaşatmak ve geleneksel Türk tiyatrosunu gelecek nesillere aktarmak için Şanlıurfa'daki okullarda etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi, geçmişten günümüze uzanan, halk kültürümüzü ve toplumsal değerimizi yansıtan Hacivat-Karagöz gölge oyununu çocuklarla buluşturdu.


Şanlıurfa'nın Eyyübi'ye ilçesi Akabe Öğretmen Lamia Özdemir Anaokulu Müdürü Hasan Hanpolat, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.

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