Şanlıurfa'da çocuklar için yeni bir hizmet

Birimin açılış töreni öncesi, IOM Uluslararası Göç Örgütünden Adile Sülüntay, Süleyman Demir, Begüm Başaran ve Fatoş Cengiz ile CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Hasan İbrahim, Salah Hamwi ve Leman Yıldırım Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, çalışmalarına desteklerinden dolayı Vali Abdullah Erin'e bir onurluk takdim ettiler.

IOM ve CARE Türkiye ekiplerini makamında kabul eden Vali Erin, korumaya ihtiyacı olan çocuklar için seferber olan her iki organizasyona da Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri proje için teşekkür etti.

Valilik ziyaretinin ardından, Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesinde hizmet vermeye başlayan birimin açılış törenine geçildi.

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Biriminin açılış töreninde bir konuşma yapan Vali Erin, “Buraya daha az çocuğun gelmesini diliyoruz. Temel hedefimiz budur. Ancak uygulanan tüm projelere rağmen, kırılgan, hassas çocuklarımız var ve bunlara hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları olarak destek olmamız gerekiyor. Her halükarda bu oluyor. Uluslararası Göç Örgütü ve CARE Türkiye'nin değerli destekleriyle bu bina bu hale getirildi. İnşallah burada çocuklarımız aile ortamında geleceğe hazırlanacak, bundan sonra da doğru yönlendirilmiş olacaklara. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

IOM ve CARE Türkiye temsilcileri de, projeye katkı ve desteklerinden dolayı Vali Erin'e teşekkür ederek, farklı projelerle yine Şanlıurfa'da olmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Konuşmalardan sonra birimi ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, burada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ve birim sorumlularından çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait olan binanın tadilatı için IOM ve CARE Türkiye Dernekleri 200 bin Türk Lirası harcama yapmış, binanın bahçe düzenlemesi ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediyesi tarafından yapılmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet verecek olan birimde, 13-18 yaş arası Türk ve yabancı erkek çocukların ailelerine teslimine veya kendileri için uygulanacak yeni bir sosyal hizmet modeli belirlenene kadar barındırılması ve rehabilite edilmesine yönelik hizmetler veriliyor.

20 çocuk kapasitesi bulunan birimin yatak kapasitesi, ihtiyaç duyulması halinde 50 kişiye kadar çıkarılabilecek.