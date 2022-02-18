Şanlıurfa'da çocuklar tarihe yolculuk yapıyor

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi'nin hayata geçirdiği “Haydi Çocuklar Müzeye” projesiyle çocuklar tarihi gezerek öğreniyor.

Haliliye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Haydi Çocuklar Müzeye” projesi kapsamında protokol imzalandı. İmzalanan protokolle Haliliye ilçesinde merkez ve kırsaldaki tüm okullarda eğitim gören öğrenciler, otobüslerle Şanlıurfa Arkeoloji müzesine getiriliyor. Çocuklar burada tarihi yerinde görme fırsatı buluyor, birçok öğrenci hayatında ilk kez müzeyi gezme imkanı buldu.

Projenin lansmanı Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi bahçesinde yapıldı. 150 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen lansmanda protokol konuşmaları ve mehteran dinletisinin ardından çocuklar müzeyi ziyaret etti. Müze gezisi ile geçmişe yolculuk yapan çocuklar, projeyi hayata geçiren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. Projenin tamamlanmasıyla 50 binin üzerinde öğrencinin müzeyi gezip görmesi bekleniyor. Müze gezisinin ilçedeki tüm okullarda belirlenen program dahilinde devam edeceği kaydedildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Şanlıurfa Valiliğimiz, Haliliye Kaymakamlığımız, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer paydaşlarımızla Haliliye'mizi inşa etmeye, geleceğe hazırlamaya, geleceğimiz olan gençlerimize, çocuklarımıza tarihlerini tanıtmaya, illerini ve ilçelerini tanımaya gayret etme adına projemizin ilk etabında 45 bin öğrencimizi müzemize taşıyoruz. Projemiz 2 yıl devam edecek. İlimle ilgili, bilimle ilgili bilgilendirirken, bir taraftan da çocuklarımız geçmişlerini bilsinler ki ileriye güzel bakabilsinler diye çalışıyoruz. Belediye demek yol, kanalizasyon, park gibi hizmetler yapmaktır. Bizim için son derece önemli olan geleceğimizin fidanlarını da eğitmek bizim asli görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Müzeyi gezen çocuklar, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Çocuklar, müzeyi gezerek hem tarihi yerinde öğrenme fırsatı buldu hem de eğlenmenin tadını çıkardı.