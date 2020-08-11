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Şanlıurfa'da çocuklara yönelik tiyatro

Şanlıurfa’da yaz mevsiminde gerçekleştirilen kültür-sanat faaliyetleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da yaz mevsiminde gerçekleştirilen kültür-sanat faaliyetleri devam ediyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kültür-sanat faaliyetleri kapsamında açık havada sinema ve tiyatro gösterimleri sürüyor. Selahattin Eyyubi Parkı'nda açık hava tiyatro etkinlikleri kapsamında "Arkadaşım olur musun" adlı tiyatro oyunu çocuklar için sahnelendi. Maske zorunluluğunun uyulduğu açık havada tiyatro oyununa gelen çocukların ateşleri ölçülürken, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturum düzeni sağlandı.


Çocuklara çeşitli ikramlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açık hava tiyatro ve sinema etkinlikleri kent genelinde her gün farklı noktalarda gerçekleştirilecek.

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