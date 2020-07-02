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Şanlıurfa'da çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin adet uyuşturucu hap, 6 kilogram esrar maddesi, 150 gram eroin maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi ile 3 bin 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin adet uyuşturucu hap, 6 kilogram esrar maddesi, 150 gram eroin maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi ile 3 bin 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 bin adet uyuşturucu hap, 6 kilogram esrar maddesi, 150 gram eroin maddesi, 100 gram metamfetamin maddesi ile 3 bin 25 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruştura devam ediyor.

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