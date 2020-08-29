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Şanlıurfa'da çöl sıcakları etkili oluyor

Şanlıurfa’da 47 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise su ile oynayarak serinliyor.

Şanlıurfa'da 47 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise su ile oynayarak serinliyor.


Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da, sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu Şanlıurfa'nın da içinde bulunduğu 75 il için sıcak hava uyarısı yayınladı. Sarı kodla yapılan uyarıda hava sıcaklıkların 8 derece yükseleceği belirtilerek 11.00 ile 16.00 saatleri arasına dikkat çekildi. Gün ortasında kentte termometreler 47 dereceyi aşınca vatandaşlar kendilerini gölge alanlara attı. Bazı vatandaşlar çöl sıcaklığını andıran hava nedeniyle ağaç gölgelerinde uyuyarak zaman geçirdi. Sıcaktan bunalan çocuklar ise serinlemek için yer yolu denedi.


Kentte Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne hazırlanan öğrenciler, aşırı sıcaklar nedeniyle spor faaliyetlerine ara verdiklerini belirtti.

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