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Şanlıurfa'da çölyaklılara glutensiz gıda paketi

Haliliye Belediyesi, il genelinde bulunan Çölyak ve Fenilketonüri (PKU) hastalarına gıda desteği sunmaya devam ediyor.


Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşları yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde hizmet veren glutensiz ekmek fırını tüm il geneli Çölyak ve PKU hastalarına ekmek üretmeyi sürdürürken, hastalara gıda desteği sunmaya da devam ediyor. Bu çerçevede Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisine gelen hasta ve hasta yakınlarına hazırlanan gıda paketleri dağıtıldı. Dağıtımda hazır bulunan birim yetkilisi Fatih Aslan, gıda paketi takdiminde bulundu.


Hasta ve hasta yakınları ise Haliliye Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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