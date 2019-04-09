Şanlıurfa'da çukura düşen çocuk öldü

Şanlıurfa'da inşaat yapılan alanda dengesini kaybedip çukura düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat yapılan alanda arkadaşlarıyla oyun oynayan Serhat Argan (9), dengesini kaybedince yaklaşık 8 metrelik çukura düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çocuk doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın bir ihmal olduğunu ileri süren amca İsmail Argan, “Yeğenim çukura düştüğü zaman hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan işlemlerde yeğenim kurtarılamadı. O bölgede inşaat yapan yetkililer o alanı kazı çalışması yapmışlar, 1-2 yıldır orası öyle bırakılmış. Çocuğun düştüğü çukur 7-8 metredir. Çocuklar o alanda oynarken benim yeğenim çukura düştü. Bu alanda büyük bir ihmal var. Çukurun olduğu yerde güvenlik alınması gerekir. Bariyer, tel gibi güvenlik alınması lazımdı. İş güvenliği logo, tabela benzeri işaretler bulunması gerekiyor. Bu çukurun bu şekilde bırakılması ihmal edildiğini görüyoruz. Biz kanunlar çerçevesinde gereken işlemleri yapacağız. Sonuna kadarda hakkımızı savunacağız” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.