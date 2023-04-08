Şanlıurfa'da çukurda mahsur kalan çöl kirpisi kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çukurda bitkin halde bulunan uzun kulaklı çöl kirpisi, kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde çukurda bitkin halde bulunan uzun kulaklı çöl kirpisi, kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Birecik Şefliği ekipleri, kırsal bölgede çukura düşmüş halde uzun kulaklı çöl kirpisi gördü. Ekipler, çukurdan çıkardıkları bitkin haldeki kirpiyi bakım ve tedavisini yaptıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı.