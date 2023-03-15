Şanlıurfa'da dalgıçlar kayıp 7 kişiyi arıyor

Şanlıurfa Abide Kavşağı'nda sel sularına kapılan araçta bulunan 7 kişi, bölgeye gönderilen dalgıçlar tarafından arandı. Dalgıçların arama çalışması yoğun çamur nedeniyle kısa sürdü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı'nda sel sularına kapılan bir araçta bulunan ve sel sularıyla sürüklenen 7 kişiyi bulmak için polis su altı ekipleri, bölgeye yönlendirildi. Sabahın ilk ışıkları ile bölgeye sevk edilen dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Sularla birlikte sürüklenen çamur nedeniyle ekipler, kısa bir aramanın ardından çalışmalar ara verdi.

Suların çekilmesinin ardından sular içinde kalan araç ve içerisinde bulunan 7 kişiyi bölgede arama çalışmalarının devam etmesi bekleniyor.