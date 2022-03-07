İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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