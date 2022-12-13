Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, örgüt üyelerinin deşifre edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.