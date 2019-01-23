Şanlıurfa'da DEAŞ'lı ve PKK'lı 2 terörist tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalanan DEAŞ'lı ve PKK'lı 2 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi bir terörist ile terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunan Suriyeli bir terörist yakalandı. Yakalanan PKK'lı teröristin, 2014 yılında PKK/KCK terör örgütünün kırsal alana katılım yaptığı ve faaliyetlerde bulunulduğu bildirildi. Her iki terörist sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.