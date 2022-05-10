Şanlıurfa'da deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışması

Kent genelinde yaşanan sağanak yağış sonrası deformasyona uğrayan kırsal yollarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri hızlı bir şekilde müdahalelerde bulunarak vatandaşların mağduriyetlerini giderdi.

Bunun yanı sıra belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarında aksatmayan ekipler çevresel faktörler nedeniyle tahrip olan yollarda bakım ve onarım çalışmasını sürdürüyor. Bölgede çok yönlü çalışma başlatan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler dere yataklarını da temizlerken ihtiyaç duyulan alanlarda beton boru uygulama çalışmalarını tamamladı. Sağanak yağış nedeniyle mahallede deforme olan yolların bakım ve onarımının yapılmasından ötürü Bağış Mahallesi Muhtarı İsa Bağış ile Olukyanı Mahalle Muhtarı Osman Kaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, Küçük Minare, Başkaragöz, Serin, Büyük Taşlıca, Dilimli, Bağış, Sarıca, Olukyanı, Ortaköy ve Yenisu Mahallelerinde bakım, onarım ve büz boru uygulama çalışmalarını tamamladı.