Şanlıurfa'da değişim yaşanıyor

Şanlıurfa'nın kangrenleşen sorunlarına birer birer neşter vuran ve kent merkezinde gerçekleştirdiği kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının ardından yıkımı yapılan betonarme yapıların yerine yeşil alan kazandıran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa değişimi yaşıyor.

“Ya Allah Bismillah” diyerek ilk olarak belediye eski hizmet binasının yıkım talimatını veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir yandan şehrin kalbini betonarmeden arındırırken diğer yandan tarihi hanların da önünü açarak adeta şehrin kalbine akciğer nakli gerçekleştirdi.

Göreve geldiği günden bu yana zor denilen projeleri bir bir tamamlayan Başkan Beyazgül dönüşümün fitilini Güney'den, Kale Eteğinden ateşleyerek o bölgede 300 yapının kamulaştırma ve yıkım çalışmalarının tamamlanmasını sağladı. Bölgede yaşayan insanlar yeni evlerine taşınarak rahat bir nefes aldı. Yıllardır bekleyen Kültür ve Turizm Yolu, Asya Mahallesi, Osmanlı Mahallesi, ŞUTSO Binası, Kızılay Binası, Belediye Eski Hizmet Binası, Kızılkoyun Nekropol alanında gerçekleştirilen çalışmalarla Şanlıurfa bir yandan modern, nezih yeşil alanlara kavuşurken şehir merkezi de adeta rahat bir nefes aldı. İnsan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Belediye Eski Hizmet Binası, yine aynı güzergâhta bulunan Kızılay Binası yerine yapılan Belediye ve Kızılay Bahçeleri kent merkezine ayrı bir güzellik kattı. Halil-ür Rahman Bölgesinde bulunan Kızılkoyun Bahçesi ise yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.