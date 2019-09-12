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Şanlıurfa'da depoda korkutan yangın

Şanlıurfa’da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Gıda ürünlerinin bulunduğu bir depoda iddiaya göre çocukların ateşle oynaması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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