İhlas Haber Ajansı

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Şanlıurfa'da dev bir hortum oluştu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çekilen dev hortum görüntüsü görenleri şaşırttı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çekilen dev hortum görüntüsü görenleri şaşırttı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bu gün öğleden sonra başlayan sağanak yağmurla birlikte dev bir hortum oluştu. İlçeye bağlı Çaylarbaşı ve Söğütlü kırsal mahalleleri arasındaki bölgede görülen hortumun büyüklüğü tropikal bölgelerdekinden geri kalmadı. Dev hortumu görenler hemen cep telefonuna sarılıp görüntülerini kaydetti. Yaklaşık 20 dakika görülmeye devam eden hortumun, yerleşim yerlerine ulaşmadan etkisini kaybettiği belirtildi.

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