İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunda yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Suruç ilçesine 10 kilometre kala şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan kaza nedeniyle araçta bulunan gıda malzemeleri araziye saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.