İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa’da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bariyerlere çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 47'nci kilometresinde yaşandı. Mehmet Paksoy'un (36) kullandığı Renault marka 27 BIE 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.